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        Afyonkarahisar'da cezaevinden firar eden 4 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki açık ceza infaz kurumundan firar eden 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:06
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        Afyonkarahisar'da cezaevinden firar eden 4 hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki açık ceza infaz kurumundan firar eden 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dinar Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden hükümlüler N.B, F.Ş, S.B. ile G.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bilgiç köyünde kaçmaya çalışan 4 hükümlü, gözaltına alındı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, hükümlülerin 8 yıl 9 ay ile 30 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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