Afyonkarahisar'da cezaevinden firar eden 4 hükümlü yakalandı

Öte yandan, hükümlülerin 8 yıl 9 ay ile 30 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dinar Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden hükümlüler N.B, F.Ş, S.B. ile G.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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