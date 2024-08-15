Afyonkarahisar'da besihaneden hırsızlıkla ilgili 1 şüpheliye gözaltı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir besihaneden hırsızlıkla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir besihaneden hırsızlıkla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D'ye ait besihanede hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Yakalanan H.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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