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        Afyonkarahisar'da kar şerbeti serinletiyor

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde insanlar yaz aylarında içtikleri kar şerbetiyle serinliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:18
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        Afyonkarahisar'da kar şerbeti serinletiyor
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde insanlar yaz aylarında içtikleri kar şerbetiyle serinliyor.

        İlçeye bağlı Menteş köyündeki bir esnaf, 2 bin 300 rakımlı Akdağ'dan getirdiği karı şerbet yaparak satıyor.

        Esnaf Süleyman Levent, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar şerbetine yaz aylarında ilginin yüksek olduğunu söyledi.

        Kar şerbetini bu yıl bayram döneminden beri yaptıklarını dile getiren Levent, "Bu karları 16 kilometre uzaklıkta bulunan Akdağ'daki kar kuyusundan eşek ve katır üzerinde getiriyoruz. Afyonkarahisar, Isparta, çevre ilçe ve köylerden müşteriler, kar şerbeti içmeye buraya geliyor." dedi.

        Kar şerbeti içen Konya'da yaşayan Ahmet Akbulut, her yıl Menteş köyünde ailece kar şerbeti içip serinlediklerini ve çok beğendiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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