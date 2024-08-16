Afyonkarahisar'da hafif ticari araç refüje devrildi, 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ö.K. (39) idaresindeki 03 AEC 296 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunda refüje devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki S.B, E.Y.T, S.K, A.K. ile M.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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