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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç refüje devrildi, 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:29
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç refüje devrildi, 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ö.K. (39) idaresindeki 03 AEC 296 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunda refüje devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki S.B, E.Y.T, S.K, A.K. ile M.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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