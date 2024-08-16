Kuş cenneti olarak bilinen Acıgöl flamingolarla bir başka güzel
ARİF YAVUZ - Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Acıgöl, ev sahipliği yaptığı yüzlerce flamingo ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.
ARİF YAVUZ - Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Acıgöl, ev sahipliği yaptığı yüzlerce flamingo ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.
Afyonkarahisar-Denizli sınırlarındaki Acıgöl'de, yaklaşık 20 familyadan 215'in üzerinde kuş çeşidi bulunuyor.
Ağırladığı kuş çeşidi nedeniyle "Kuş cenneti" olarak bilinen Acıgöl, Türkiye'de flamingoların da ürediği sayılı yerler arasında.
Flamingolarla cazibesi daha da artan Acıgöl, her mevsim yerli ve yabancı pek çok kuş gözlemcisi tarafından ziyaret ediliyor.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, Acıgöl'ün barındırdığı yüzlerce kuş türü ve doğal habitatıyla dikkati çektiğini söyledi.
Acıgöl'ün Türkiye'deki ulusal öneme haiz sulak alanlardan biri olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:
"Tuz Gölü'nden sonra sodyum sülfat oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Acıgöl, bölgede allı turna olarak bilinen flamingoların en önemli üreme alanlarından birisi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğümüze ait, kuş gözlemevleri burada mevcut. Doğa tutkunları ile kuş gözlemcileri, buradaki flamingoları ve çeşitli kuşları fotoğraflayabiliyor."
Acıgöl'de çok sayıda flamingoyu gözlemlediğini belirten Yiğitbaşı, "Acıgöl'ün doğa turizmi acısından uğrak noktası olması için kamp alanları sunmak istiyoruz. İlçelerimizi de sürece dahil ederek doğa ve fotoğraf tutkunlarının bölgede daha çok zaman geçirebilecek imkanlar oluşturmayı planlıyoruz." diye konuştu.
- "Acıgöl'de beslendiği planktonlar nedeniyle renk olarak da tüyleri pembemsi oluyor"
Acıgöl'deki flamingoların rengine dikkati çeken Yiğitbaşı, şunları kaydetti:
"Burada gözlemleyebileceğimiz flamingoların, Acıgöl'de beslendiği planktonlar nedeniyle renk olarak da tüyleri pembemsi oluyor. Bu da tuz yoğunluğu olan göllerde gözlemlenebiliyor. Genellikle pembemsi flamingolar da fotoğraf ve videolarda güzel görüntüler oluşturuyor. Bu flamingoları görmek isteyenleri Acıgöl'e bekliyoruz."
Yiğitbaşı, ayrıca dünyada ender bulunan Dişli Sazancık'ın (Aphanius transgrediens) da Acıgöl'de bulunduğunu vurguladı.
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