Afyonkarahisar'daki çöp ev temizlendi

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evin içerisinde yaptığı tahliye ve temizlik çalışmasında çöpleri çıkarak kamyonete yükledi.

Eve giden polis, zabıta ve sağlık ekipleri, evin tüm odalarının çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.