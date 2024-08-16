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        Afyonkarahisar'daki çöp ev temizlendi

        Afyonkarahisar'da içinde uzun süredir atık biriktirildiği belirlenen evden 1 kamyonet çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:06
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        Afyonkarahisar'daki çöp ev temizlendi
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        Afyonkarahisar'da içinde uzun süredir atık biriktirildiği belirlenen evden 1 kamyonet çöp çıkarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde M.G'ye ait bir apartmanın birinci katındaki daireden gelen kötü kokular nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        Eve giden polis, zabıta ve sağlık ekipleri, evin tüm odalarının çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

        Sağlık ekipleri evde yaşayan bir kişiyi, tedbir amaçlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evin içerisinde yaptığı tahliye ve temizlik çalışmasında çöpleri çıkarak kamyonete yükledi.

        Temizlenen ev dezenfekte edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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