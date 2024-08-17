Anadolu türkülerini yıllardır düğün ve festivallerde seslendiriyor

ARİF YAVUZ/KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki ses ve bağlama sanatçısı Nevzat Altındağ, 50 yıldır düğün, festival ve şenliklerde hem çalıp söylüyor hem de şehrin tanıtımına ve Anadolu türkülerinin gelecek nesillere aktarımına katkı sağlıyor.

Küçük yaşlarda müziğe merak salan Altındağ, babasının aldığı bağlamayla radyodaki ritimlere kulak vererek çalmayı öğrendi.

Vatani görevi öncesinde olduğu gibi sonrası da Çay ile çevre belde ve köylerde düğünlere giderek çiftlerin mutluluklarına ortak olan Altındağ, 1996, 1997 ve 2000'li yıllarda üç müzik kaseti çıkardı. Bölgede ünlenen sanatçı, çeşitli illerde ve Almanya'daki yöresel festivaller ile etkinliklerde sahne aldı.

İlçedeki dükkanında bir taraftan kaset, cd ve enstrüman satışı yapan diğer taraftan gençlere bağlama kursu veren Altındağ, bölgedeki düğün, festival ve şenliklere de katılıyor.

"Müzisyenlikte önemli olan kulaktır. Merak ve iyi bir kulağa sahip olduğunuz zaman bu iş olur. Benim de enstrümanım bağlama. Çalmayı da kendi kendime öğrendim. Hocam hiç olmadı ama müzisyenlik hevesim vardı. Sürekli radyodan türkü dinleye dinleye kendimi geliştirdim. Yaklaşık 15 yıl önce Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarındaki bazı akademisyenlerden nota ve solfej dersi de öğrendim."

Müzik hayatını düğün ve festivallere giderek sürdürdüğünü ifade eden Altındağ, "Çay'da 25 yıl önceye kadar düğünlere giden tek sanatçı bendim. Düğün yapmak isteyen vatandaşlar, boş günüm için sıraya girerlerdi. Şimdi çok sayıda öğrenci yetiştirdim. Başka müzisyen arkadaşlar sektöre dahil oldu. Nüfus da sürekli arttığı için zaten benim tek başıma yetişme imkanım yoktu. İlçedeki çiftlerin yüzde 70-80'inin düğününü ben yapmışımdır. Düğün kameraları ve çekilen fotoğraflarda anılarımız var." diye konuştu.