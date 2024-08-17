Afyonkarahisar'da hafif ticari araç tıra çarptı, 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
R.İ. (44) idaresindeki 27 APU 564 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 13. kilometresinde, K.Ö'nün (67) kullandığı 34 HA 1158 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki N.İ. (68), Ü.İ. (40), N.N.İ. (14), E.N.İ. (10) ve E.G.İ. (6) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.