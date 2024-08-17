Afyonkarahisar'da çıkan ot yangını söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Hasan Karaağaç Mahallesi Keltepe mevkisinde kuru otlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

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