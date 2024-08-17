Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:50 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayıhan beldesinde K.S'nin adresinde yasa dışı kenevir ektiğini bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        K.S, hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da Marmara Depreminin 25. yıl dönümü
        Afyonkarahisar'da Marmara Depreminin 25. yıl dönümü
        Afyonkarahisar'da çıkan ot yangını söndürüldü
        Afyonkarahisar'da çıkan ot yangını söndürüldü
        Afyonkarahisar'da biçerdöverlerle düğün konvoyu yapıldı
        Afyonkarahisar'da biçerdöverlerle düğün konvoyu yapıldı
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç tıra çarptı, 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç tıra çarptı, 6 kişi yaralandı
        Anadolu türkülerini yıllardır düğün ve festivallerde seslendiriyor
        Anadolu türkülerini yıllardır düğün ve festivallerde seslendiriyor
        Afyonkarahisar'da lavanta bahçelerinde hasat başladı
        Afyonkarahisar'da lavanta bahçelerinde hasat başladı