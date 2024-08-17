Afyonkarahisar'da baraja düşen otomobil çıkartıldı

M.Ö, otomobilinin çıkartılmasında destek veren jandarma ve İHH'nın dalgıç personeline teşekkür etti.

Bir süre sonra otomobil, baraja düştü ve gözden kayboldu.

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