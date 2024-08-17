Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da baraja düşen otomobil çıkartıldı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde baraja düşen otomobil, dalgıç yardımıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 17.08.2024 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da baraja düşen otomobil çıkartıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde baraja düşen otomobil, dalgıç yardımıyla çıkarıldı.

        M.Ö, balık tutmak için gittiği Akdeğirmen barajında otomobilini park ettikten sonra el frenini çekmedi.

        Bir süre sonra otomobil, baraja düştü ve gözden kayboldu.

        M.Ö, otomobilinin çıkartılması için yetkililerden yardım istedi.

        Antalya İHH Arama Kurtarma ekibinden gelen bir dalgıcın yardımıyla otomobil, çekiciyle barajdan çıkartıldı.

        M.Ö, otomobilinin çıkartılmasında destek veren jandarma ve İHH'nın dalgıç personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maymun Çiçeği, Koronavirüs gibi mi?
        Maymun Çiçeği, Koronavirüs gibi mi?
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da Marmara Depreminin 25. yıl dönümü
        Afyonkarahisar'da Marmara Depreminin 25. yıl dönümü
        Afyonkahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Afyonkahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da çıkan ot yangını söndürüldü
        Afyonkarahisar'da çıkan ot yangını söndürüldü
        Afyonkarahisar'da biçerdöverlerle düğün konvoyu yapıldı
        Afyonkarahisar'da biçerdöverlerle düğün konvoyu yapıldı
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç tıra çarptı, 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç tıra çarptı, 6 kişi yaralandı
        Anadolu türkülerini yıllardır düğün ve festivallerde seslendiriyor
        Anadolu türkülerini yıllardır düğün ve festivallerde seslendiriyor