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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:08
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dişli beldesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin adresinde ve bir araçta yaptığı aramada, peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan M.S, O.Ç, R.K, A.U. ile E.Y'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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