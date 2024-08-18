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        Afyonkarahisar'da çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir besihanede çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:12
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        Afyonkarahisar'da çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir besihanede çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Ali Demir'e ait besihanede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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