Afyonkarahisar'da çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Ali Demir'e ait besihanede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir besihanede çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

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