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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:19
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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı, gözaltına alındı.

        B.Y. (34) aralarında husumet bulunan S.Ç. (22) ile Kılıçarslan beldesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y, tabancayla S.Ç'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan S.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, B.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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