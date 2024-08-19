Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı, gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı, gözaltına alındı.
B.Y. (34) aralarında husumet bulunan S.Ç. (22) ile Kılıçarslan beldesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y, tabancayla S.Ç'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan S.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, B.Y'yi gözaltına aldı.
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