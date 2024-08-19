Afyonkarahisar'da amatör radyocuların genel kurulu yapıldı

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesinin genel kurulu gerçekleştirildi.

Termal bir oteldeki toplantıda, yeni yönetim kurulu belirlendi.

Başkanlığa seçilen Özgür Demir, bundan sonraki süreçte şubedeki bütün üyelerin katkılarıyla ilerleyeceklerini belirtti.

Afet durumlarında haberleşme altyapısının öneminin tartışılmaz bir gerçek olduğunu anlatan Demir, "Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak, geçmişte birçok afet sırasında üstlendiğimiz hayati görevler, gelecekte de bizim için yol gösterici olacaktır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) haberleşme çözüm ortağı olarak Afyonkarahisar'daki hazırlık çalışmalarımızı bu doğrultuda hızla tamamlamayı ve şubemizi, bölgemizdeki tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmeyi hedefliyoruz."ifadesini kullandı.