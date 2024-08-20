Afyonkarahisar'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelen Kaymakam Fatih Topuz ve Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, yangınla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Aktaş Mahallesi Bilaloğlu Sokak'taki M.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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