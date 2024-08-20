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        Afyonkarahisar'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:31 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:34
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        Afyonkarahisar'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Aktaş Mahallesi Bilaloğlu Sokak'taki M.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine eve itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, ev hasar gördü.

        Olay yerine gelen Kaymakam Fatih Topuz ve Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, yangınla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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