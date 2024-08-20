AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin basın toplantısı düzenledi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin basın toplantısı gerçekleştirdi.

İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Şahin, yeni göreve gelen il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte faaliyetlere hızlı bir şekilde başladıklarını söyledi.

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü anlamlı etkinliklerle kutladıklarını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Hayırseverlerin destekleriyle zimem defteri geleneğini devam ettirerek 23 borç defterini kapattık. 23 evladımızın sünnet merasimini gerçekleştirdik. 23'ü yurt içinde, 23'ü yurt dışında olmak üzere kurban bağışında bulunduk. AK Parti gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinliklerle toplumsal sorumluluk anlayışını ve yardımlaşma ruhunu yansıtmış oldu. Önümüzde ki süreçte de benzer birçok projeyi devam ettireceğimizin altını bu vesile ile çizmek istiyorum. Bizler gücünü milletin desteğinden alan aynı zamanda da teşkilat mensuplarıyla her konuda istişareler gerçekleştirerek çözüm arayışı içerisinde olan bir partiyiz. Bu kapsamda geleneksel hale getirdiğimiz danışma meclisimizi teşkilat mensuplarımızın yoğun katılımlarıyla gerçekleştirerek karşılıklı istişarelerde bulunduk. Teşkilatımızın her bir kademesinde görev alan dava arkadaşlarımızla birlikte halkımızın bizlere iletmiş olduğu istek ve taleplerini değerlendirerek notlarımızı aldık. İsteklerini emir saydığımız hemşehrilerin taleplerini ivedilikle milletvekillerimiz aracılığıyla bakanlarımıza üst yöneticilerimize ileteceğiz."