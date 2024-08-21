Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırka beldesi yakınlarındaki yangına ekipler 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, dron ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 97 personel desteğiyle müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı.