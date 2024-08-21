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        Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrol altına alındı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 02:17 Güncelleme: 21.08.2024 - 02:17
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        Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrol altına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kırka beldesi yakınlarındaki yangına ekipler 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, dron ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 97 personel desteğiyle müdahale etti.

        Yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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