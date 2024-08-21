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        Afyonkarahisar'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 22:19 Güncelleme: 21.08.2024 - 22:19
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        Afyonkarahisar'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

        İlçenin Kırka beldesi yakınlarında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli jandarma ekiplerince Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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