Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrol altına alındı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.
Akharım beldesi yakınlarında dün çıkan yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 2 kepçe, 22 arazöz, 15 itfaiye ve 108 personel desteğiyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.
Yangınla ilgili Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 kişi, ifadelerinin ardından bırakıldı.
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