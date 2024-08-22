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        Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrol altına alındı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:41
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        Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrol altına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.

        Akharım beldesi yakınlarında dün çıkan yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 2 kepçe, 22 arazöz, 15 itfaiye ve 108 personel desteğiyle müdahale edildi.

        Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.

        Yangınla ilgili Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 kişi, ifadelerinin ardından bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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