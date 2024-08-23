Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, kimliği belirlenen örgütte sözde hakim olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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