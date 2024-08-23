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        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:35 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:35
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        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, kimliği belirlenen örgütte sözde hakim olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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