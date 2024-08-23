Afyonkarahisar İmaret Camisi'nde yemek ikramı başladı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde cuma namazı sonrası İmaret Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Yiğitbaşı, caminin adını aldığı Gedik Ahmet Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın sadrazam olduğunu, Gedik Ahmet Paşa'nın 1472'de camiyi hem bir cami hem de külliye olarak inşa ettirdiğini söyledi.

Caminin halk arasında "İmaret Camii" olarak anıldığını, buranın bu şekilde anılmasının aslında her cuma bin kişilik yemek ikramı yapılan bir vakfının olmasından ileri geldiğini belirten Yiğitbaşı, caminin kuruluşundan 2 yıl sonra her cuma ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ikramında bulunulduğunu kaydetti.