Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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