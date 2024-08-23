Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde ilk belirlemelere göre freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır devrildi.
Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
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