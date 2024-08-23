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        Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 21:50 Güncelleme: 23.08.2024 - 22:03
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

        Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde ilk belirlemelere göre freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır devrildi.

        Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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