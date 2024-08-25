Afyonkarahisar'da 12 ülkenin genç mutfak profesyonelleri ağırlandı
Afyonkarahisar'a gelen mutfak profesyonelleri, şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.
Afyonkarahisar'a gelen mutfak profesyonelleri, şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu" programı kapsamında kentte, Almanya, Azerbaycan, Fas, İran, Kosova, Pakistan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Umman, Ürdün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 12 genç misafir edildi.
Gençler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ndeki atölyede akademisyenlerle kentin yöresel yemeklerini deneyimledi.
Gastronomi Müzesi'ni de gezen katılımcılar, şehrin coğrafi işaretli lezzetlerini inceledi, yemekler hakkında bilgi aldı.
Programın sorumlusu Nurullah Yavaş, AA muhabirine, Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk defa Türk Mutfağı Yaz Okulu programının gerçekleştirildiğini söyledi.
Program kapsamında kenti gezdiklerini anlatan Yavaş, "İki gündür Afyonkarahisar'da mutfak temalı atölyeler ve geziler gerçekleştiriyoruz. Mutfak profesyonellerimiz, Afyonkarahisar özelinde Türk mutfağının kıymetli hazinesini tanıyor." dedi.
Kosova'dan Lavdrim Simnica da Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini yakından görmek ve tatmaktan memnun olduğunu dile getirdi.
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