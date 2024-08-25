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        Afyonkarahisar'da 12 ülkenin genç mutfak profesyonelleri ağırlandı

        Afyonkarahisar'a gelen mutfak profesyonelleri, şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:57
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        Afyonkarahisar'da 12 ülkenin genç mutfak profesyonelleri ağırlandı
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        Afyonkarahisar'a gelen mutfak profesyonelleri, şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu" programı kapsamında kentte, Almanya, Azerbaycan, Fas, İran, Kosova, Pakistan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Umman, Ürdün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 12 genç misafir edildi.

        Gençler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ndeki atölyede akademisyenlerle kentin yöresel yemeklerini deneyimledi.

        Gastronomi Müzesi'ni de gezen katılımcılar, şehrin coğrafi işaretli lezzetlerini inceledi, yemekler hakkında bilgi aldı.

        Programın sorumlusu Nurullah Yavaş, AA muhabirine, Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk defa Türk Mutfağı Yaz Okulu programının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Program kapsamında kenti gezdiklerini anlatan Yavaş, "İki gündür Afyonkarahisar'da mutfak temalı atölyeler ve geziler gerçekleştiriyoruz. Mutfak profesyonellerimiz, Afyonkarahisar özelinde Türk mutfağının kıymetli hazinesini tanıyor." dedi.

        Kosova'dan Lavdrim Simnica da Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini yakından görmek ve tatmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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