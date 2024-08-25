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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da Karacaören ile Salar beldesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 17:50 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:04
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da Karacaören ile Salar beldesini ziyaret etti.

        Çay ilçesine bağlı Karacaören Belde Belediye Başkanı Üzeyir Kasap ile makamında görüşen Erbakan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Erbakan, buradaki meydanda, denk bütçe yapacaklarını, israfı önleyeceklerini söyledi.

        Üretim ve istihdama yatırım yapacaklarını anlatan Erbakan, yeniden bolluk ve bereket dönemini başlatacaklarını dile getirdi.

        Uzmanlarla Türkiye'nin 81 ilinde yüzlerce refah projesinin kitabının hazırlandığını belirten Erbakan, "İnşallah belediyelerimizin yaptığı bu hizmetlerin bereketiyle, milli görüş belediyeciliğinin bereketiyle aziz milletimizin, sizlerin feraseti ve desteğiyle teşkilatımızın gayreti ve terlemesiyle yapılacak olan ilk seçimde işbaşına geleceğiz, besmeleyi çekeceğiz, bu hizmetleri gerçekleştireceğiz."ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Erbakan'a plaket takdim edildi.

        Daha sonra merkeze bağlı Salar beldesine geçen Erbakan, önce belediye lokalini ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Salar Belediyesine geçen Erbakan, beldede yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Halil Aygün'den bilgi aldı.

        Hediye takdimi sonrası Erbakan, kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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