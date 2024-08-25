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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat, 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışını gerçekleştirdi

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 20:35 Güncelleme: 25.08.2024 - 20:40
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat, 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışını gerçekleştirdi
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışına katıldı.

        Açılışta konuşan Arat, Afyonkarahisar Kocatepe'nin ulusun bağımsızlık mücadelesinde en önemli hamlenin yapıldığı yer olduğunu söyledi.

        Beşiktaşlılar olarak milli mücadelede çok önemli mücadele verdiklerini aktaran Arat, şunları kaydetti:

        "Sporcuları kaybettik. Bugün armamızdaki ay-yıldız Beşiktaş'ın bu gururundan kaynaklanmaktadır. Açılışı yapılacak binanın Beşiktaş'la yaşıt olması çok güzel bir tesadüf. Bugün gençlerle sohbet ettim. Onlara taşımaları gereken emanetin ip uçlarını anlatma fırsatı buldum. Sizler olmadan bu ülke olmaz. Bu vatan sizler için kuruldu. Bu vatan sizlere emanet çocuklar. Biz Beşiktaşlılar olarak bu kutlu zaferin mirasını kalbimizde taşımaktayız. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz. Bu büyük kahramanlık destanı Beşiktaş ruhunun her zerresinde yaşamaya devam edecektir."

        Daha sonra derneğin açılışı gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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