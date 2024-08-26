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        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Büyük Zafer'in 102. Yıl Dönümü etkinliklerine katıldı

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlileri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki etkinliklere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 01:36 Güncelleme: 26.08.2024 - 01:36
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        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Büyük Zafer'in 102. Yıl Dönümü etkinliklerine katıldı
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlileri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki etkinliklere katıldı.

        Başarır, parti binasının önünde yaptığı konuşmada, 102. yıl önce Afyonkarahisar'da kurtuluş mücadelesini sonlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler, gaziler ve silah arkadaşları önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

        Başarır, şunları kaydetti:

        "Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Ankara'da Mansur Yavaş ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ne yapıyorsa geldiğimizde de onu yapacağız. Yolumuz açık, zor günler geçiriyoruz. Endişe duyuyorsunuz. Üzgünsünüz. Ama umutsuzluğa yer yok. Çünkü, 102 yıl önce umutlar buradan yeşerdi. Bugün de Kurtuluşun yaşandığı, mücadelenin verildiği bu topraklardan söz veriyorum. Buradan yürüyüşe başlayacağız. Güzel günler, yakındır. Her şey çok güzel olacak diyorum."

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kendilerini Afyonkarahisar'a davet eden belediye başkanı Burcu Köksal'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Başarır ve beraberindekiler Atatürk Evi’ne yürüdü, burada yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra partililerle Çakırözü köyüne geçen Başarır, Yavaş ve beraberindekiler Kocatepe'ye kadar yürüyüşe katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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