CHP Grup Başkanvekili Başarır, Büyük Zafer'in 102. Yıl Dönümü etkinliklerine katıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlileri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki etkinliklere katıldı.

Başarır, parti binasının önünde yaptığı konuşmada, 102. yıl önce Afyonkarahisar'da kurtuluş mücadelesini sonlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler, gaziler ve silah arkadaşları önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

Başarır, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Ankara'da Mansur Yavaş ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ne yapıyorsa geldiğimizde de onu yapacağız. Yolumuz açık, zor günler geçiriyoruz. Endişe duyuyorsunuz. Üzgünsünüz. Ama umutsuzluğa yer yok. Çünkü, 102 yıl önce umutlar buradan yeşerdi. Bugün de Kurtuluşun yaşandığı, mücadelenin verildiği bu topraklardan söz veriyorum. Buradan yürüyüşe başlayacağız. Güzel günler, yakındır. Her şey çok güzel olacak diyorum."