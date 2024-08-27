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        Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı

        Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 13:38 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:38
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        Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı
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        Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi.

        Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Jandarma Komutanı Piyade Teğmen İzzet Güneş, Büyük Taarruz'un dünyada eşi benzeri görülmemiş mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

        Güneş, "102. yıl dönümünü sevinç ve gururla kutladığımız büyük zaferi bizlere armağan eden, bu eşsiz zaferin mimarı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve gazileri şükran ve minnetle anıyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

        ​​​​​​​Törene, Sinanpaşa Kaymakamı Serkan Kaya, Belediye Başkanı Tolga Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Seyit Çelik, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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