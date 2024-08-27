Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı

Güneş, "102. yıl dönümünü sevinç ve gururla kutladığımız büyük zaferi bizlere armağan eden, bu eşsiz zaferin mimarı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve gazileri şükran ve minnetle anıyoruz." dedi.

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