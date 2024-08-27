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        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı

        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliğiyle 6. Ethem Tem Fotoğraf Yarışması sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 18:54 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:54
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        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı
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        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliğiyle 6. Ethem Tem Fotoğraf Yarışması sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Taş Medrese'deki açılışta konuşan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, yarışmaya katılan fotoğraf sanatçılarını kutladığını söyledi.

        Karaca, "Bu serginin, dünyada da büyük ses getirecek uluslararası bir yarışmaya dönüşeceğine inanıyorum." dedi.

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'ın, huzurun, ortak aklın ve mutluluğun başkenti olarak da anıldığını kaydetti.

        Hep birlikte, huzur içinde, iletişime açık, kavgadan, gürültüden uzak yaşamak istediklerini belirten Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Bunu sağlamanın en önemli parçalarından bir tanesi de sanat. Sanatın her dalı çok kıymetli. Özellikle tarihi anlatmak, bu arşivi, hafızayı gelecek nesillerimize aktarmak adına elbette ki yayınlar, kitaplar çok önemli. Sayfalarca yazıyla anlatılamayacak tarihi bir değeri, sadece bir fotoğraf karesinin, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, etkisi hiç azalmadan bugüne kadar nasıl ulaştırabildiğini görüyoruz."

        Belediye Başkanı Burcu Köksal ise "Ethem Tem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'daki anının fotoğrafını yakalamış ve bize mükemmel simge olarak hediye etmiştir." diye konuştu.

        Etkinlikte, dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi. Ethem Tem Jüri Özel Ödülü de programda sahibini buldu.

        Açılışa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da katıldı.

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