Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla Anıtkaya Şehitliği'nde tören düzenlendi

Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Binbaşı Murat Şenoğlugil ve köyün muhtarı Mehmet Ali Tetik konuşma yaptı.

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