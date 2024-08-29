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        Afyonkarahisar'da Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı oluşturuldu

        Türk Tarihi Kurumu (TTK) Başkanı Yüksel Özgen, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi'nde oluşturulan Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı'nın açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:02 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:13
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        Afyonkarahisar'da Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı oluşturuldu
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        Türk Tarihi Kurumu (TTK) Başkanı Yüksel Özgen, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi'nde oluşturulan Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı'nın açılışını yaptı.

        TTK, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında başlattığı "Yüzüncü Yıl Kitaplığı" Projesi kapsamında, AKÜ Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi'nde kitaplık oluşturdu.

        Toplamda 1161 kitaptan oluşan kitaplığın açılışı Özgen, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacıların katılımı ile yapıldı.

        Özgen, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılına bir hatıra olmak üzere Türkiye'deki tüm üniversite kütüphanelerinde TTK yayınlarından oluşan bir Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı açma projesi başlattıklarını söyledi.

        TTK'nin, kurulduğu günden bugüne 2 bin 300'e yakın eser yayınladığını ifade eden Özgen, "15 Nisan 1931'de kurulan Türk Tarih Kurumu, o günden itibaren Türk ve Türkiye tarihini ilgilendiren her alanla ilgili faaliyetler yürütüyor." dedi.

        Özgen, TTK'ye ait olan 1500'e yakın yayını, geçen yıl başlattıkları TTK 100. Yıl Kitaplığı adı altında hizmete sunduklarını, bu faaliyetle TTK açısından farkındalık oluşturmayı ve kurum yayınlarının daha erişilebilir olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

        AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının başında, Cumhuriyetin köklü kuruluşlarından Türk Tarih Kurumu'nun nitelikli yayınlarını kütüphanede bulundurup sergilemekten ve akademisyen ile öğrencilerin faydasına sunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı, kurdele kesilerek açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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