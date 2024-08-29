Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve 30 Ağustos konulu panel düzenlendi

Büyük Taarruz'un 102. yılı kapsamında Afyonkarahisar Valiliği, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğinde "Türk Tarihinin Dönüm Noktası Büyük Taarruz ve 30 Ağustos" konulu panel gerçekleştirildi.

Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen panel öncesi konuşan TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Geceyle Mustafa Kemal" şiirinde, Atatürk'ün ağzından Büyük Taarruz'un titiz hazırlığını tasvir ettiğini belirtti.

Büyük Taarruz'un iki şekilde önem arz ettiğini ifade eden Özgen, şöyle devam etti:

"Buna göre taarruz askeri açıdan oldukça dikkat çekici bir başarıydı. Hazırlık süreci, taktik planlaması, cephe gerisindeki faaliyetler ve cephede savaşın icrası adeta bir ders niteliğindeydi. Diğer bir açıdan baktığımızda ise, bu harekat, milletin topyekun harp anlayışı içerisinde, tüm varlığıyla savaştığı bir mücadeledir. Dolayısıyla, 30 ağustos, sadece askeri bir zaferin tarihi değil, aynı zamanda milletimizin azim ve kararlılıkla yazdığı bir kahramanlık destanının da adıdır. Kocatepe'deki bu ruh, Türk milletinin bir araya gelince başardıklarını ve başarabileceklerini herkese ilan eden bir manifestodur."