Afyonkarahisar'da kaçak sigara satan şüpheli yakalandı
Bolvadin ilçesinde, kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen kişiye adli işlem uygulandı.
Bolvadin ilçesinde, kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen kişiye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dipevler köyünde Ö.Ü'nün kaçak sigara satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada 830 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Ö.Ü, hakkında adli işlem uygulandı.
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