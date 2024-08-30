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        Afyonkarahisar'da kaçak sigara satan şüpheli yakalandı

        Bolvadin ilçesinde, kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen kişiye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:45
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        Afyonkarahisar'da kaçak sigara satan şüpheli yakalandı
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        Bolvadin ilçesinde, kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen kişiye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dipevler köyünde Ö.Ü'nün kaçak sigara satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada 830 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Ö.Ü, hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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