Afyonkarahisar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Z.K, (38) idaresindeki 20 ABZ 197 plakalı otomobil, Taşoluk beldesi yakınlarında A.Y'nin (68) kullandığı 03 ABV 405 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada, A.Y. ile otomobilde bulunan Ç.K. (37) ve Ç.K. (10) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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