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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:48 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:48
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Z.K, (38) idaresindeki 20 ABZ 197 plakalı otomobil, Taşoluk beldesi yakınlarında A.Y'nin (68) kullandığı 03 ABV 405 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Kazada, A.Y. ile otomobilde bulunan Ç.K. (37) ve Ç.K. (10) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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