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        Afyon Kocatepe Üniversitesi kurucu rektörü Yiğitbaşı'nın cenazesi toprağa verildi

        Afyon Kocatepe Üniversitesinin vefat eden kurucu rektörü ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kayınpederi Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı'nın cenazesi, Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:08
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        Afyon Kocatepe Üniversitesi kurucu rektörü Yiğitbaşı'nın cenazesi toprağa verildi
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        Afyon Kocatepe Üniversitesinin vefat eden kurucu rektörü ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kayınpederi Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı'nın cenazesi, Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında vefat eden Yiğitbaşı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından Bolvadin'e getirildi.

        Çarşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yiğitbaşı'nın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, Yiğitbaşı'nın ailesi ve yakınları ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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