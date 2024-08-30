Afyon Kocatepe Üniversitesi kurucu rektörü Yiğitbaşı'nın cenazesi toprağa verildi

Cenaze törenine, Yiğitbaşı'nın ailesi ve yakınları ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin vefat eden kurucu rektörü ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kayınpederi Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı'nın cenazesi, Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

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