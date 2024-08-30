Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü kutlanıyor

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İscehisar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Giresun Federasyonu tarafından şehitlik anıtına, çelenk sunuldu.

Kurtuluş Savaşı'nda Giresun'dan gönüllü olarak yola çıkan, 42 ve 47'nci alayları oluşturan askerlerden 14'ünün mezarının bulunduğu, ilçeye bağlı Doğanlar köyündeki Giresunlular Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.