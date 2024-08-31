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        Afyonkarahisar'da 600 motosiklet gönüllüsü "süvarinin izinden" etkinliği için buluştu

        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde "Süvarinin İzinden" etkinliği için bir araya gelen yaklaşık 600 motosiklet gönüllüsünün Kocatepe'den sürüşleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:29
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        Afyonkarahisar'da 600 motosiklet gönüllüsü "süvarinin izinden" etkinliği için buluştu
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        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde "Süvarinin İzinden" etkinliği için bir araya gelen yaklaşık 600 motosiklet gönüllüsünün Kocatepe'den sürüşleri başladı.

        Kocatepe'de Türk bayrağı açan katılımcılar, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü personeli tarafından katılımcılara, Büyük Taarruz Savaşı hakkında bilgi verildi.

        Hazırlıklarını tamamlayan gönüllüler, motosikletlerine binerek Kocatepe'den hareket etti.

        Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, AA muhabirine, 5. Süvari Kolordusunun izlediği rotayı takip ettiklerini söyledi.

        İki günlük sürüşün Dumlupınar'da sona ereceğini aktaran Kuru, "Bu yıl etkinliğin beşincisini düzenliyoruz ve 600 civarında motosikletli katılıyor. İlgi ve alaka çok güzel. Katılımın her yıl katlanarak artmasını istiyoruz." dedi.

        İstanbul'dan gelen Onur Okay ile Burcu Ceylan çifti de Büyük Taarruz'un yaşandığı Afyonkarahisar'da bulunmanın heyecan ve gurur verici olduğunu kaydetti.

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