Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
S.A. (28) idaresindeki 03 PS 625 plakalı kamyonet, Bolvadin-Çobanlar kara yolunun 14. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan B.K. (37) ile D.K. (34) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kamyonette sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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