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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 18:47 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:47
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        S.A. (28) idaresindeki 03 PS 625 plakalı kamyonet, Bolvadin-Çobanlar kara yolunun 14. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan B.K. (37) ile D.K. (34) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kamyonette sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        Ambulanslarla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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