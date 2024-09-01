Afyonkarahisar'da bir çocuk sünnet düğününde havaya açılan ateşle yaralandı
Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesinde bir çocuk sünnet düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralandı.
Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesinde bir çocuk sünnet düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralandı.
Beldedeki düğün salonunda E.K. (7) için sünnet düğünü düzenlendi.
Düğün sırasında oynamak için bahçeye çıkan E.K. karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede yapılan araştırmada E.K'nin, H.B.Ö'nin (36) rastgele havaya ateş etmesiyle yaralandığı tespit edildi.
Yaralı çocuk Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, H.B.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.