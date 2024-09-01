Afyonkarahisar'da bir çocuk sünnet düğününde havaya açılan ateşle yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düğün sırasında oynamak için bahçeye çıkan E.K. karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralandı.

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