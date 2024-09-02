Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
N.Ö (47) idaresindeki 03 SK 383 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydın köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 9 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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