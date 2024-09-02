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        Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:58 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:58
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        Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

        N.Ö (47) idaresindeki 03 SK 383 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydın köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki 9 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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