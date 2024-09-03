Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        MHP Afyonkarahisar Milletvekili Taytak, sünnet düğününde yaralanan çocuğu ziyaret etti

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesinde sünnet düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralanan çocuğu Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:59 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Afyonkarahisar Milletvekili Taytak, sünnet düğününde yaralanan çocuğu ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesinde sünnet düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralanan çocuğu Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Hastanede 7 yaşındaki Eymen Kondu ve ailesini ziyaret eden Taytak, Eymen'in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşadıkları zor süreci birlikte atlatmaları için ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

        Ziyarette hastane yetkilileri ve doktorlarla da görüşen Taytak, küçük Eymen'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

        Düğün gibi mutlu günlerin bu tür tehlikeli davranışlarla gölgelenmemesi gerektiğini vurgulamış ve vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaya davet eden Taytak, "Geçtiğimiz haftalarda katıldığım bir düğünde nikah şahitliği yaptım. Burada düğünlerde silah atılmaması konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, atılmaya devam edilirse düğünden gideceğimi ve vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını rica etmiştim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor

        Benzer Haberler

        Dünya Motokros Şampiyonası'nda 500 binin üzerinde izleyici hedefleniyor
        Dünya Motokros Şampiyonası'nda 500 binin üzerinde izleyici hedefleniyor
        Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yara...
        Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yara...
        Düğünde tüfekle ateş açtı, 7 yaşındaki çocuğu karnından vurdu
        Düğünde tüfekle ateş açtı, 7 yaşındaki çocuğu karnından vurdu
        Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik...
        Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik...
        Afyonkarahisar'da bir çocuk sünnet düğününde havaya açılan ateşle yaralandı
        Afyonkarahisar'da bir çocuk sünnet düğününde havaya açılan ateşle yaralandı
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...