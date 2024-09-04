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        Afyonkarahisar'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:51
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        Afyonkarahisar'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        H.S. (39) idaresindeki 03 BG 966 plakalı ambulans, Bolvadin-Çobanlar kara yolunun 11. kilometresinde 03 ANG 611 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, ambulans sürücüsü ile araçtaki hemşireler Ö.T. (39), S.T. (26) ve otomobildeki A.T. (65) ile Y.T. (20) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.T. ile Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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