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        Afyonkarahisar'da eğimli arazide yuvarlanan inek, 1,5 kilometrelik yol açılarak kurtarıldı

        Afyonkarahisar'da yaylada eğimli arazide yuvarlanan bir inek, 1,5 kilometrelik yol açılarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:05 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:33
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        Afyonkarahisar'da eğimli arazide yuvarlanan inek, 1,5 kilometrelik yol açılarak kurtarıldı
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        Afyonkarahisar'da yaylada eğimli arazide yuvarlanan bir inek, 1,5 kilometrelik yol açılarak kurtarıldı.

        İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde yaşayan Ekrem Ersöz, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için Bayat Yaylası'na gitti.

        Buradaki eğimli arazide büyükbaş hayvanlardan biri 15 metre yüksekten yuvarlandı.

        İneğinin ayağa kalkamaması üzerine Ersöz, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makineleri yardımıyla arazide 1,5 kilometrelik yol açıldı.

        Yaralı inek, açılan yolla veteriner kontrolünde traktör römorkuna yüklenerek besihaneye getirildi.

        Ersöz, ineğinin yayladan kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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