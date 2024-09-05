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        Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2028 olimpiyatlarında hedeflerini büyütmek istiyor

        CANAN TÜKELAY - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2028'de düzenlenecek olimpiyatlar için hedeflerini büyüteceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:35
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        Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2028 olimpiyatlarında hedeflerini büyütmek istiyor
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        CANAN TÜKELAY - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2028'de düzenlenecek olimpiyatlar için hedeflerini büyüteceklerini söyledi.

        Ortaokul yıllarında 13 yaşındayken bir arkadaşının tavsiyesiyle spora başlayan Çavdar, 2017'de Para Tekvando Milli Takımı'na seçildi.

        Oyunlardaki mücadelesinin ardından Afyonkarahisar'a dönen Çavdar, AA muhabirine, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan tekvandoda 5 madalya ile dünyada en fazla madalya alan ülke olarak tarih yazıldığını dile getirdi.

        Paris'te her şeyin çok güzel olduğunu belirten Çavdar, "Tokyo'da pandemi dolayısıyla bu heyecanı çok fazla hissedememiştik. Paris'in ortamını, atmosferini anlatmaya kelimeler yetmez." dedi.

        - "Şükür bronz madalyayı boynuma takıp geldim"

        Paris'te Türkiye'yi temsil etmekten büyük gurur duyduğunu vurgulayan Çavdar, "İlk maçımı kaybetmiştim, çok üzüldüm. Fakat bronz madalya için iki tane altın madalya kadar maç yaptım. O maçlarda rakiplerim gerçekten dişliydi. Şükür bronz madalyayı boynuma takıp geldim. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ülkeme, Afyonkarahisar'a bu heyecanı yaşatabilmek çok fazla gurur verici. Ne mutlu bana bu gururu yaşatabildiğim için." diye konuştu.

        Çavdar, 2028'deki olimpiyatlarda hedef büyüttüklerini vurgulayarak, "2028'e önümüzde 4 yıl var. Bu 4 yıl boyunca oraya katılabilmek için mücadele vereceğiz. O zamana kadar tabii ki dünya ve Avrupa şampiyonaları var. Oralardan altın madalya kazanabilmek çok değerli bizim için, 4 yıl içinde bu madalyaları da toplayarak, 2028 için hedeflerimizi büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Madalya töreninde çok heyecanlandığını anlatan Çavdar, "Jackie Chan deneyimi hayatımda tadabileceğim en iyi şeylerden bir tanesiydi. 'Böyle usta bir aktörden bu madalyayı alabilmek pastanın üstüne çilek oldu.' diyebilirim. Görünce çok şaşırdım. 'Gerçek mi?' dedim. Çok samimiydi." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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