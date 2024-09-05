Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        H.Ş, (43) idaresindeki 06 EBD 610 plakalı otomobil, Afyonkarahisar -Isparta kara yolunun 63. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki R.Ş. (43), A.A.Ş. (11) ile E.Ş. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2028 olimpiyatlarında hedeflerini büy...
        Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2028 olimpiyatlarında hedeflerini büy...
        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sürüyor
        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sürüyor
        MHP Afyonkarahisar Milletvekili Taytak, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu...
        MHP Afyonkarahisar Milletvekili Taytak, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu...
        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest başladı
        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest başladı
        Afyonkarahisar'da eğimli arazide yuvarlanan inek, 1,5 kilometrelik yol açıl...
        Afyonkarahisar'da eğimli arazide yuvarlanan inek, 1,5 kilometrelik yol açıl...
        Afyonkarahisar'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaraland...
        Afyonkarahisar'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaraland...