Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
H.Ş, (43) idaresindeki 06 EBD 610 plakalı otomobil, Afyonkarahisar -Isparta kara yolunun 63. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki R.Ş. (43), A.A.Ş. (11) ile E.Ş. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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