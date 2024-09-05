Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı

Şehit aileleri törenin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti.

Programa, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.

Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker için anma töreni düzenlendi.

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