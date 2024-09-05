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        Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı

        Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:38 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:48
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        Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı
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        Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker için anma töreni düzenlendi.

        Kışlada basına kapalı gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehit yakınları, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

        Programa, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.

        Şehit aileleri törenin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti.

        Şehit Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, acılarını halen yaşadıklarını kaydetti.

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