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        Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 05.09.2024 - 17:30
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        Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan F.E'nin ilçeye getireceği tarihi eser niteliği taşıyan sikkeyi satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Gazlıgöl beldesindeki bir tesiste F.E. R.A. ile A.K'yi yakaladı.

        Masadaki çantadan, 130 sikke ele geçirildi.

        Ekipler, 3 şüpheliye adli işlem uyguladı, sikkeler Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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