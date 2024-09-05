Afyonkarahisar'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu yaralananlardan 1'i öldü
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dün ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişilerden 1'i hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dün ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişilerden 1'i hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alettin Tok, (65) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
H.S. (39) idaresindeki 03 BG 966 plakalı ambulans, dün, Bolvadin-Çobanlar kara yolunun 11. kilometresinde 03 ANG 611 plakalı otomobille çarpışmış 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralanmıştı.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.