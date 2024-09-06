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        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sürüyor

        Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 01:09 Güncelleme: 06.09.2024 - 01:09
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        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sürüyor
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği devam ediyor.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin ikinci gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Festival kapsamında DJ Aslı Polat ve Perküsyon Show ile Şevval Sam sevilen şarkılarını seslendirdi.

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