Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş eden 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susuz ve Çayırbağ beldeleri ile Köprülü köyündeki düğünlerde silahla havaya ateş edildiğini belirledi.

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