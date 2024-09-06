Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş eden 5 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş eden 5 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş eden 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susuz ve Çayırbağ beldeleri ile Köprülü köyündeki düğünlerde silahla havaya ateş edildiğini belirledi.
Ekipler, genel güvenliği tehlikeye sokan 5 şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 5 kurusıkı tabanca, 155 mermi ile 5 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliye adli işlem uygulandığı bildirildi.
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